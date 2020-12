Stargard pozbywa się wraków [WIDEO, DUŻO ZDJĘĆ]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Wraki zalegają w mieście i blokują miejsca parkingowe w Stargardzie. W czwartek kolejne samochody zostały odholowane.

- Są to tak zwane wraki, a więc pojazdy długotrwale nieużytkowane. Te pojazdy stoją około roku czasu. W tym czasie udało nam się ustalić właścicieli, wysyłaliśmy do nich pisma - nakazy i zakazy. W tym roku podjęliśmy 57 różnych czynności, jeśli chodzi o pojazdy długotrwale nieużytkowane, z tego 34 właściciele sami usunęli w odpowiedzi na nasze nakazy, 16 spraw jest dalej w toku, natomiast 7 pojazdów zostało odholowanych - tłumaczy Wiesław Dubij, komendant Straży Miejskiej w Stargardzie.



Holowanie kosztuje właściciela 500 zł, do tego dochodzą opłaty za przechowanie samochodu. Jeśli właściciel nie odbierze auta w ciągu sześciu miesięcy, staje się ono własnością miasta.