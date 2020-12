Po tragedii przy Kaskadzie. "Belka podjazdowa trzymała normy"...

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Wjazd na parking zbudowany jest zgodnie z przepisami - zapewnia dyrekcja Galerii Kaskada.

Wyjaśnienia padły na naszej antenie po tym jak - we wtorek wieczorem, na parkingu obiektu - zmarł młody mężczyzna.



Z kolei karetka, która przyjechała na ratunek nie mogła wjechać na górę, bo jest... za wysoka.



Przed samym wjazdem jest belka, którą zawieszono na wysokości 2 metrów.



- Belka jest elementem ruchomym; czysto informacyjnym dla kierowy. Jeśli kierowca jadąc wyższy pojazdem chciałby wjechać zahaczyłby o tę belkę. Może jechać dalej, ale, po prostu, zaklinuje się na parkingu w środku - mówił w dyrektor Kaskady, Norbert Fijałkowski.



U mężczyzny doszło do zatrzymania krążenia, ratownikom nie udało się go uratować.



Karetka stała przy wjeździe na parking, w odległości ok. 20 metrów od poszkodowanego, nie miało to większego znaczenia dla przeprowadzenia akcji.



- Pomoc przyjechała bardzo szybko i ratownicy w ciągu minuty byli przy poszkodowanym. Bardzo nam przykro, że taka sytuacja nastąpiła - dodał Fijałkowski.



Dyrektor Kaskady twierdzi, że podobne przepisy dotyczące wysokości wjazdów obowiązują w innych tego typu obiektach.



Czekamy na komentarz pogotowia w tej sprawie.