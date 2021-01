"Był całym sercem zaangażowany, oddany Solidarności i rodzinie" [ZDJĘCIA]

Setki mieszkańców Polic pożegnało w sobotę radnego Rady Miejskiej w Policach Ryszarda Tokarczyka.

Były działacz opozycji antykomunistycznej zmarł w wieku 72 lat zarażony koronawirusem.Ryszard Tokarczyk w latach 80. był szefem wydziałowych struktur NSZZ „Solidarność” Zakładów Chemicznych w Policach. Takim go pamiętają jego koledzy z pocztu sztandarowego, którego był wieloletnim członkiem.- Rysia można wspominać tak, jak w filmie "Dom" Rysiu Popiołek. Całym sercem zaangażowany, oddany Solidarności, rodzinie. Wspaniały człowiek - wspomina jeden z kolegów.- 34 lata wspólnej działalności, wyjazdów, dziesiątki tysięcy kilometrów przejechanych na różne manifestacje. Nic nie przesadzam. Razem, wspólnie, w niedogodnościach, w różnych warunkach. Jeździliśmy razem do ks. Jerzego. Staliśmy na warcie. To nasz patron Solidarności. Przykro, brak słów. Dla mnie to ogromna strata, bo to był mój najbliższy przyjaciel - dodaje kolejny mężczyzna.Przez ostatnie lata Ryszard Tokarczyk był także aktywnym Przewodniczącym Rady Osiedla nr 6 w Policach.