Ks. Kazimierz Łukjaniuk Honorowym Obywatelem Nowogardu? Trwa zbiórka podpisów

Ksiądz kanonik Kazimierz Łukjaniuk. Fot. Kamil Nieradka [Radio Szczecin/Archiwum]

W Nowogardzie powstał komitet, który chce, aby ksiądz kanonik Kazimierz Łukjaniuk został Honorowym Obywatelem Nowogardu.

Komitet, na czele którego stoi Marek Krzywania rozpoczął zbieranie podpisów. Potrzeba ich 250.



- To postać niezwykle zasłużona dla tego miasta, wielki budowniczy; raz, że kościoła, dwa: parafii św. Rafała Kalinowskiego. Ale także niezwykle zasłużony jako działacz społeczny, który od lat prowadzi świetlicę środowiskową. Jest to również osoba zaangażowana w sprawy patriotyczne, w sprawy upamiętnień - podkreśla Marcin Nieradka, przewodniczący Rady Miejskiej Nowogardu.



W Nowogardzie zmieniono też prawo, które teraz umożliwia nadawanie tytułu Honorowego Obywatela Nowogardu mieszkańcom miasta.



- Rada Miejska mogła nadawać tytuły Honorowego Obywatela Miasta Nowogardu od 2009 roku, natomiast nigdy z tego nie skorzystała. Do tej pory było tak, że takie tytuły i honorowe obywatelstwo można było nadawać - paradoksalnie - osobom, które nie zamieszkują gminy Nowogard - zaznaczył.



Podpisy będą zbierane podczas obchodów 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.