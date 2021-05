Zniknie dzikie wysypisko w Policach. Jest dotacja [WIDEO, ZDJĘCIA]

Ponad 15 milionów złotych bezzwrotnej dotacji przekazał w poniedziałek Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na likwidację dzikiego wysypiska śmieci w Policach.

Chodzi o składowisko odpadów przy ulicy Kamiennej, na którym zalega - od wielu lat - prawie 50 tysięcy ton nieczystości. Umowę na usunięcie wszystkich śmieci podpisano w poniedziałek w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie.Na terenie przy ulicy Kamiennej w Policach działać miał zakład segregacji śmieci, ich przetwarzania i unieszkodliwiania. Jednak, po kilku latach, zwożenia odpadów do Polic właściciel spółki zwyczajnie zniknął.- Takich przypadków w Polsce jest znacznie więcej - mówi prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Maciej Chorowski.- Mamy takich przypadków, w chwili obecnej, zidentyfikowanych około 800. Sądzę, że tutaj Państwo Polskie pokazuje raz słabość, gdyż do tego dopuściło, a raz siłę, dlatego że zaczyna skutecznie z tym walczyć. To jest wypowiedzenie w zasadzie wojny organizacjom przestępczym, które dotychczas czerpały korzyści, koszty pozostawiając po stronie publicznej - dodaje Chorowski.- Posprzątanie terenu przy ulicy Kamiennej w Policach, to okres ponad dwóch lat - przyznaje Starosta Policki Andrzej Bednarek.- Jeden rok, to tak naprawdę segregacja, instalacja, odzyskiwanie i sprzątnięcie, drugi - rekultywacja tego terenu, według zasad zapisanych w umowie. Trzeba będzie tam - krótko mówiąc - nie tylko posprzątać, ale również i robić nasadzenia zastępcze, czyli biologicznie trochę przyrodzie oddać - tłumaczy Bednarek.Nie możemy dopuszczać w przyszłości do takich sytuacji - mówi Leszek Dobrzyński, poseł PiS.- Gdzie byli ci, którzy powinni to nadzorować, wszystkie instytucje ochrony przyrody, sprawdzania, sanepidy itd. Każdy, kto jest za to odpowiedzialny, powinien naprawdę spojrzeć we własne sumienie i robić wszystko żeby do takiego czegoś nie dopuścić - mówi Dobrzyński.Koszt całkowity uprzątnięcia składowiska przy ulicy Kamiennej, to kwota ponad 18 milionów złotych. Brakujące środki na rekultywację tego terenu pochodzić będą z budżetu Starostwa Powiatowego w Policach oraz z budżetu Gminy Police.