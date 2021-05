Najwyższy dźwig w Europie na budowie Polickich Polimerów [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

W Zakładach Chemicznych Police trwa operacja ustawienia w pionie splittera. To największe i najwyższe urządzenie, które ma służyć do produkcji polimerów.

Splitter ma ponad sto metrów wysokości - mówi Andrzej Niewiński, prezes Polimerów Polickich.



- Plan polega na tym, że do użycia pionizacji splittera będą użyte dwa dźwigi. Dźwig pierścieniowy, który będzie dźwigał cały ciężar urządzenia. Z drugiej strony, żeby nie uszkodzić tego kołnierza splittera, też będzie dźwig. Czyli na początku zostanie uniesiony przez dwa dźwigi. Splitter będzie wędrował - że tak powiem - jednym końcem do góry, podnoszonym właśnie przez dźwig pierścieniowy - tłumaczy Niewiński.



Budowa fabryki polimerów jest już zaawansowana w 60 procentach - mówi Mariusz Grab, prezes Zakładów Chemicznych Police.



- To dzisiejsze wydarzenie wpisuje się w kolejny ogromny krok ku zakończeniu realizacji największej inwestycji w Polsce, jakim jest projekt Polimery Police - mówi Grab.



Rejon Szczecina stanie się centrum polimerów - mówi Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski.



- Powstaje innowacyjna fabryka, można powiedzieć zielona, która nie ma wielu odpowiedników w Europie. W ten sposób Police, Szczecin, województwo zachodniopomorskie, stanie się takim centrum, jeżeli chodzi o polimery - mówi Bogucki.



Aby podnieść splitter trzeba było do Polic sprowadzić najwyższy dźwig w Europie, ma on 120 metrów wysokości.

