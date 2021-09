Polscy ratownicy zawieźli pacjentkę do niemieckiego szpitala

Zespół z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie transportował pacjenta do szpitala w niemieckim Schwedt. To przykład transgranicznej współpracy między.

Pogotowie dostało zgłoszenie w czwartek po południu. 60-letnia obywatelka z Niemiec poważnie złamała nogę.Na miejsce przyjechał zespół z Chojny i odwiózł ją do najbliższego szpitala, czyli placówki w Schwedt - mówi ratownik Arkadiusz Bednarz.- Za względu na to, że do Gorzowa Wielkopolskiego mieliśmy 100 kilometrów, tyle samo do Zdunowa w Szczecinie, po ustaleniu z dyspozytornią medyczną w ramach współpracy transgranicznej pacjentka została przetransportowana do Schwedt. Została tam przekazana ichniejszym medykom. Pacjentka w stanie dobrym i kontakcie logicznym - mówi Bednarz.Było to możliwe dzięki porozumieniu o współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym, które podpisano rok temu. Dzięki niemu polscy ratownicy mogą interweniować po niemieckiej stronie i odwrotnie.Pomógł też program „Zintegrowane transgraniczne ratownictwo medyczne w Pomeranii/Brandenburgii", który działa od stycznia 2018 roku. Ratownicy z Niemiec i Polski uczyli się współpracy ze sobą przy interwencjach na pograniczu. Mieli między innymi lekcje języka obcego.