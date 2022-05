Gołębie się wykluwają. Mają swoje tajemnice [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zdjęcia R. Stachnik [Radio Szczecin], montaż Maciej Papke [Radio Szczecin]

Ruszył sezon lotów i trwa sezon wykluwania się małych gołębi - właśnie dlatego odwiedzamy z mikrofonem gołębnik w Pilchowie.

Oraz rozprawiamy się z mitem - gołębiem, jako symbolem miłości. Zadajemy też odwieczne pytanie: jak gołąb znajduje drogę do domu oddalonego o setki kilometrów?



- Tego nie wie nikt - mówi Zbigniew Budnik, prezes Oddziału i Okręgu Szczecin Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych.



- Gołąb kieruje się przyciąganiem ziemskim, polem magnetycznym. Jednakże obecnie w świecie pełnym elektroniki, telefonia komórkowa, wieże i tak dalej - wszystko to zaburza pole magnetyczne i zdarza się, że się zagubią. Później potrafią wrócić... - opowiada pan Zbigniew.



- Ale jeśli nigdy nie były w miejscu, z którego są wypuszczone, to jakim cudem wracają? - dopytywała reporterka Radia Szczecin.



- I to jest właśnie całą zagadka. Nikt tego nie wie - odparł pan Zbigniew.



Gołębie są odwiecznym symbolem miłości - bo łączą się w pary na całe życie... Otóż wcale tak nie jest.



- Potrafi sobie zmienić partnera. Rzadko, ale się zdarza. Gołębie chyba wyczuwają, że drugiemu coś dolega, że nie jest na tyle aktywny, żeby się rozmnażać - dodaje.



Gołębiami pan Zbigniew zajmuje się od 30 lat i ma ich 200.



W oddziale w Szczecinie zrzeszonych jest około 100 hodowców, a oddział Dąbie zrzesza ich 70.



Trwa sezon lotów, więc może się zdarzyć, że natkniemy się na ptaka na naszym balkonie czy na ulicy. Jeśli ma obrączkę, to jest to gołąb pocztowy. Najprawdopodobniej jest tam umieszczony numer telefonu hodowcy. Warto się z nim skontaktować. Gołębie pocztowe są pod stałą opieką weterynaryjną; w przeciwieństwie do gołębi-dachowców nie przenoszą chorób.



Możemy też nakarmić takiego gołębia. Wystarczy woda, ryż, płatki owsiane czy kasza pęczak. Gdy ptak odpocznie i podje, prawdopodobnie sam odleci do domu.