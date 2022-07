Szczecinianka tworzy dla NASA system mapowania nieba

Nikola Bukowiecka jest studentką czwartego roku automatyki i robotyki na Wydziale Elektrycznym ZUT i finalistką XIII edycji Studenckiego Nobla. Fot. ZUT Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Nikola Bukowiecka jest studentką czwartego roku automatyki i robotyki na Wydziale Elektrycznym ZUT i finalistką XIII edycji Studenckiego Nobla. Fot. ZUT

To Nikola Bukowiecka z Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Studentka wchodzi w skład zespołu Fizyki Układu Słonecznego i Astrofizyki Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk.

- Pracuję jako fizyk w Centrum Badań Kosmicznych przy polskiej misji, która jest częścią misji kosmicznej NASA. Tworzę systemy mapowania nieba do eksperymentów kosmicznych. Dostajemy dane z eksperymentów kosmicznych i na ich podstawie, matematyki i geometrii przestrzennej, tworzę mapę nieba. Tak naprawdę mapę rozkładów prawdopodobieństwa na niebie i szukamy, co się tam znajduje, co pomierzyły - tłumaczyła Nikola Bukowiecka.



Pracujemy też przy polskich urządzeniach, które znajdą się na satelitach amerykańskich - dodaje Bukowiecka.



- Znaleźliśmy w okolicach Słońca ciekawą strukturę, która składa się z tych atomów i będziemy ją dokładnie badać , ponieważ nigdy wcześniej nie było jej widać, nikt nigdy wcześniej nie badał atomów neutralnych. To projekt kosmiczny misji NASA, to będzie ich statek kosmiczny. Będzie na nim dziewięć instrumentów, jeden z nich jest polski i my go robimy. Jest całkowicie robiony w Centrum Badań Kosmicznych. Inżynierowie robią inżynierię, my robimy naukę - powiedziała.



Niedawno Nikola Bukowiecka została wyróżniona nagrodą Polka XXI Wieku.