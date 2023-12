Wybrano Ambasadora Marki Grupy Azoty [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Malwina Niedźwiedź po raz drugi została "Ambasadorem Marki Grupy Azoty". To doktorantka 4. roku studiów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej.

- Jednym z moich większych działań w poprzedniej edycji było zaangażowanie w Akademię Wodorową, która będzie kontynuowana - zaznacza Malwina Niedźwiedź. - W tym roku mam nadzieję, że uda się nam zorganizować szkolenie, które będzie dedykowane nie tylko chemikom, żeby im uzmysłowić, co potrzebują do pracy, jakich programów, ale również szkolenie o rekrutacji i jak się przygotować do takiej rozmowy rekrutacyjnej.



Osoba piastująca funkcję ambasadora w naszej grupie ma za zadanie przyciągnąć młodych do pracy w naszej firmie - mówi Ewa Chmielewska, pełnomocnik ds. współpracy ze szkolnictwem wyższym w Grupie Azoty i opiekun marki. - I oto chodzi, żeby pozyskiwać młodych i prężnych ludzi, wykształconych, żeby nas pomału zastępowali i zmienili. Tak, jak ja prawie już na emeryturze.



To już 7. edycja programu "Ambasador Marki Grupa Azoty".