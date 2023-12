Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Emerytury i renty na konta trafią jeszcze przed świętami - informuje zachodniopomorski oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenia zwykle wypłacane są 25 dnia miesiąca, w grudniu jednak zostaną przyspieszone. Dotyczy to przelewów na konto bankowe i przekazów dostarczanych pocztą.



Według zapowiedzi, emeryci i renciści pieniądze otrzymają do czwartku.



Do końca grudnia, pieniądze otrzymają także osoby, których termin wypłaty świadczenia przypada na 1 stycznia 2024 r.