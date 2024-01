Autostrada A6 zostanie zamknięta

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

W poniedziałek będą spore utrudnienia na drogach regionu. To z powodu kolejnego protestu niemieckich rolników.

Od godziny 8 do 12 będą blokować autostradę A11. Z tego powodu policja zamknie też polską autostradę A6. Chodzi o fragment od węzła Klucz do granicy.



Kierowcy będą mogli korzystać z innych dróg prowadzących do granicy. Ruch lokalny do Kołbaskowa będzie się odbywał przez Szczecin i dalej DK13.