Zabił psa i pobił kobietę

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Zabił psa, bo właścicielka zwierzęcia nie chciała oddać mu 150 złotych. Do tego pobił kobietę i groził jej.

Do zdarzenia doszło we wrześniu ubiegłego roku, w jednym z mieszkań w Szczecinie. Mężczyzna przyszedł po dług. Gdy go nie dostał, uderzył kobietę, a następnie chwycił jej psa i rzucił nim o ścianę. Zwierzę zmarło.



Policjanci szybko namierzyli i zatrzymali sprawcę. Został tymczasowo aresztowany. Za stosowanie przemocy, by wymusić zwrot wierzytelności grozi do pięciu lat więzienia, a za zabicie zwierzęcia - do lat trzech.