Profesor Kowalski: blokowanie abonamentu bezprawne

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Blokowanie wypłaty mediom publicznym środków z abonamentu przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji jest niezgodne z prawem - podkreśla medioznawca i jeden z członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji profesor Tadeusz Kowalski.

Jak mówił, mediom publicznym zdecydowanie należą się środki z abonamentu. "Nie mam najmniejszej wątpliwości, że działania większości Rady, nie moje, są niezgodne z prawem" - powiedział profesor Tadeusz Kowalski. Ocenił, że to zostanie prędzej czy później potwierdzone, być może w procedurze sądowej. Podkreślił, że pieniądze mediom publicznym się należą, ponieważ realizują zadania, do których zostały powołane.



Profesor Tadeusz Kowalski dodał, że stan likwidacji niczego nie zmienia w tej sprawie. "Mówienie o tym, że likwidacja jest stanem odmiennym od dotychczasowego na tyle, że to uniemożliwia finansowanie, jest po prostu oszukiwaniem opinii publicznej" - powiedział członek KRRiT.



Ponad 77 milionów złotych - tyle Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest winna Polskiemu Radiu. Nadawca wysłał do Krajowej Rady żądanie zapłaty pieniędzy z abonamentu, zawiadomiło też prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez przewodniczącego Macieja Świrskiego. O natychmiastowe przywrócenie wypłat zaapelowało też "solidarnie i w porozumieniu" 17 regionalnych rozgłośni publicznego radia.



Według stanu na 15 kwietnia zaległości z tytułu wstrzymania przez KRRIT wypłat na konta spółek regionalnych rozgłośni wynoszą od stycznia ponad 66 milionów złotych. Radio dla Ciebie i Radio Poznań jako jedyne otrzymały zaległe pieniądze z abonamentu, bo zdaniem przewodniczącego Rady, tylko wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego, dotyczące likwidacji tych dwóch rozgłośni, są prawomocne. Według Macieja Świrskiego tylko w takim przypadku pieniądze z abonamentu będą wypłacane.