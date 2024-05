Cztery zespoły uczniów z regionu tryumfowały w ogólnopolskiej olimpiadzie

Potrafią pracować w zespole, mają dużo empatii i wiedzą, jak dzielić się swoimi umiejętnościami - cztery zespoły uczniów z Zachodniopomorskiego wygrały ogólnopolską olimpiadę Zwolnieni z Teorii.

To projekt, który zachęca młodzież do rozwijania tak zwanych kompetencji miękkich. Uczniowie nie piszą testów z wiedzy, za to angażują się społecznie: pokazują swoje pasje, zachęcają do czytania, zwracają uwagę na potrzeby zwierząt czy uczą pierwszej pomocy.



Rozpowszechniają swoje działania w mediach, także społecznościowych.

A szkoły mają ich w tym wspierać.



W tym roku najwyższe, czwarte miejsce w regionie w ogólnopolskim rankingu Szkół Zwolnieni z Teorii zajęło I Prywatne Liceum Ogólnokształcące ze Szczecina, na dalszych miejscach było szczecińskie II LO, I LO z Gryfina i II Liceum Ogólnokształcące z Koszalina.



W rankingu wyróżniono prawie 460 szkół ponadpodstawowych z całej Polski.