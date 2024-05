"Mamy do czynienia z momentem historycznym". Umowy na część S10 podpisane

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Dwie pierwsze umowy na budowę odcinków ekspresowej S10 Suchań- Recz i Piecnik-Wałcz podpisane.

Budową odcinka z Recza do Suchania zajmie się Mirbud, a trasa Piecnik-Wałcz przypadła Budimeksowi. To pierwsze dwie z ośmiu odcinków nowej trasy od węzła Stargard-Wschód do Piły, dla których przewidziano zawarcie kolejnych kontraktów w formule projektuj i buduj. Łączna wartość obu podpisanych w Stargardzie umów wyniesie 1 mld 200 mln zł.



Po ich formalnym zawarciu minister infrastruktury Dariusz Klimczak podkreślał strategiczne znaczenie inwestycji dla Pomorza Zachodniego.



- Mamy do czynienia z momentem historycznym. Dzisiaj możemy się jedynie koncentrować na płynnym przebiegu tej inwestycji i trzymaniu kciuków za pozostałe odcinki w innych województwach. Przede wszystkim unieważniamy twierdzenie, że łatwiej jest z Pomorza Zachodniego dostać się do Berlina niż do Warszawy. W praktyce unieważniły to twierdzenie - mówi Klimczak.



Dyrektor szczecińskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Łukasz Lendner przyznawał, że na dwa pierwsze odcinki uzyskano wszystkie pozwolenia.



- Dostaliśmy zielone światło do podpisywania umów. Ogólnie odcinki są nie za długie. Najdłuższy odcinek od Suchania do Recza ma około 15-16 km. Wykonawcy powinni poradzić sobie z tymi odcinkami - mówi Lendner.



Cała trasa do Piły ma być gotowa do 2028 r.