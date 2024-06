Nietypowo o sporcie w Pleciudze

Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin] Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin]

Ostatnim akordem tegorocznej 57. odsłony Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Kontrapunkt jest dzisiejsza premiera w Teatrze Lalek Pleciuga.

Opowieść o Helence, która rodzi się z… rękawicami bokserskimi zamiast dłoni nosi tytuł "Gong" i realizowana jest z Fundacją Moniki Pyrek. Zależy nam na propagowaniu sportu wśród dzieci i młodzieży - mówi mistrzyni skoku o tyczce Monika Pyrek.



- Ja powiem szczerze, że po zakończeniu mojej przygody ze sportem nigdy bym nie pomyślała, że trzeba będzie tyle robić, żeby pokazywać dzieciakom po prostu piękno sportu. Nie tylko piękną olimpizmu, ale w ogóle sportu i wszystkie wartości, które sport za sobą niesie - mówi Pyrek.



Dla Heleny rękawice bokserskie zamiast dłoni to kłopot: śmieją się z niej inne dzieci, trudno jej się pisze i je, nie mówiąc o otwarciu paczki czipsów. Ale któregoś dnia Helena ma sen, że dzięki swoim nietypowym rękom pojedzie na igrzyska olimpijskie. Chcemy w ten sposób opowiedzieć dzieciom i o teatrze i o sporcie podkreśla dyrektor Pleciugi i Kontrapunktu Tomasz Lewandowski.



- Mówimy o sporcie w sposób teatralny i lalkowy przede wszystkim, a na Teatrze Formy zależy nam jak najbardziej. I tu myślę, że bardzo dobrze się łączymy i mam nadzieję, tak jak Monika, że ten spektakl wyjedzie poza granice naszego miasta i będziemy aktywizować, inicjować do sportu i do teatru dzieciaki - dodaje Lewandowski.



Bo od września przedstawienia będzie pokazywane w całym województwie. Premiera "Gongu" dziś o 17-tej w Teatrze Lalek Pleciuga