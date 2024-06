Wakacyjne rozkłady jazdy. Zmiany w kursowaniu pociągów w regionie

źródło: Zespół Prasowy PKP Intercity S.A.

Już za kilka dni w pociągach PKP Intercity zaczną obowiązywać wakacyjne rozkłady jazdy.

Skorzystają między innymi mieszkańcy Szczecina i Świnoujścia.



- Do rozkładu wróci pociąg IC Podhalanin, który kursować będzie bezpośrednio do Zakopanego m.in. przez Poznań, Katowice czy Bielsko-Białą oraz pociąg TLK Wolin, relacji Kraków-Świnoujscie-Kraków. Skróci się czas przejazdu pociągu EIC Chrobry na trasie z Warszawy do stolicy woj. zachodniopomorskiego. Pociąg ten pojedzie w czasie poniżej pięciu godzin - zapowiada Cezary Nowak, rzecznik PKP Intercity.



Dodatkowe pary pociągów, w tym Pendolino, będą kursować również do Kołobrzegu. Wakacyjne rozkłady zaczną obowiązywać od 9 czerwca.