Marcin Biskupski: jestem spokojny o przyszłość oświaty w mieście

Nowy zastępca prezydenta Szczecina Marcin Biskupski jest spokojny o przyszłość oświaty w mieście, argumentując, że w szczecińskim magistracie pracują zawodowcy.

- Ta sfera jest naprawdę w miarę spokojna, to znaczy, tutaj wszystko idzie zgodnie z planem. Przed nami wyzwanie, bo od 1 września zapewne zmieni się podstawa programowa. Ja też się cieszę, że będę miał możliwość współpracy z panią prezydent Rogaś, która objęła funkcję pełnomocnika prezydenta. Będę czerpał z jej doświadczenia i wiedzy - podkreślił Biskupski.Nowy zastępca prezydenta Szczecina zapytany o przedłużającą się budowę Mediateki na Majowym, zapewnił, że niebawem zostanie przedstawiony nowy harmonogram z datą planowanego zakończenia prac...- Firma, która prowadzi inwestycję ma już ten najtrudniejszy zakręt za sobą. Tam jest jeszcze jedna kwestia, dotycząca jak najszybszego rozpoczęcia budowy miejsc parkingowych, które są zaplanowane wokół Mediateki. Jeśli te miejsca parkingowe powstaną, to będzie się łatwiej żyło mieszkańcom okolicznych bloków - dodał Biskupski.Marcin Bikupski podkreślił, że mimo awansu nadal będzie dostępny dla mieszkańców Prawobrzeża.