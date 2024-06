RSnW: Media społecznościowe a udział młodych w głosowaniu

Fot. pixabay.com / Pexels (CC0 domena publiczna)

Media społecznościowe mają ogromny wpływ na frekwencję młodych Polaków w wyborach. To opinia gości w czwartkowej audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

- Na pewno pomaga w tym wielka kampania informacyjna - uważa aktywista młodzieżowy Wojciech Szumiło. - Większe zaangażowanie i większy ruch w mediach społecznościowych. Ludzie bardziej udostępniają. Influencerzy tworzą kontekst związany z wyborami, tworzą poradniki. To jest wycelowane prosto w młodzież, bo to jest przestrzeń, gdzie siedzi młodzież. To jest coś, co trafia do młodzieży, bo to są krótkie, szczególnie filmy na Tik-Toku, więc to się niesie i bardzo dobrze. I to jest taki według mnie, jeden z głównych celów, do których powinniśmy dążyć, taka wielka kampania informacyjna w mediach społecznościowych.



Duży wpływ na frekwencję w wyborach październikowych miał program "Orientuj się", czyli krótki serwis prowadzony na Instagramie i Tik-Toku - uważa radna w Młodzieżowej Radzie Miasta Szczecin Emilia Pasik. - To było coś genialnego. Do tej pory oglądam jak chodzą po Sejmie, zadają pytania. Bardzo przybliża nas młodych, do tego, co dzieje się tam. Myślę, że to właśnie było jednym z mechanizmów, który popchnął młodych ludzi do urn wyborczych, bo to jednak poczuli. Zobaczyli, że to jednak nie jest takie straszne. Myślę, że ta tendencja do tego, że coraz więcej ludzi będzie chodzić do wyborów, będzie wzrostowa.



53 europosłów - na kolejną kadencję Parlamentu Europejskiego - wybierzemy w niedzielę 9 czerwca.