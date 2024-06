Strajkiem wywalczyli remont drogi [ZDJĘCIA]

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Najbardziej zniszczone odcinki drogi w podstargardzkim Trzebiatowie, Pęzinie i Ulikowie zostały wyremontowane na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych.

Wykonawca formalnie powiadomił zarządcę drogi o zakończeniu prac budowlanych. Remont wywalczyli mieszkańcy Trzebiatowa, którzy zablokowali w proteście drogę, żądając odbudowy nawierzchni jezdni.



Wiesław Bączkowski z ZDP przyznaje, że wyczekiwany przez mieszkańców Trzebiatowa remont dobiegł już końca. Do dyspozycji jest zatem..., jak wymienia Bączkowski: - Zupełnie nowa nawierzchnia jezdni przez całą miejscowość Trzebiatów. Natomiast, jeśli chodzi o miejscowość Pęzino i Ulikowo, to była to wymiana nawierzchni jezdni na odcinkach, które były określone jako w stanie najgorszym.



Zamieszkała w Trzebiatowie pani Marianna nie ukrywa satysfakcji: - Bardzo jesteśmy zadowoleni, bo przynajmniej jest droga porządna. Można i rowerem pojechać, i autem. Jednak gdyby nie strajki, to do tej pory mielibyśmy taką koślawą drogę...



W trzech miejscowościach wyremontowano odcinki drogi powiatowej o łącznej długości blisko 1,5 km. Koszt wszystkich prac to ponad 840 tys. zł.