Co z terminalem w Świnoujściu?

Obawa i protesty niemieckie związane z budową terminala w Świnoujściu mogą wynikać z niewiedzy - komentuje nowa konsul honorowa Republiki Federalnej Niemiec w Szczecinie, Irena Strożyńska.

Ekolodzy zza zachodniej granicy twierdzą, że budowa powinna zostać wstrzymana m.in. ze względu na szkodę, jaką może wyrządzić środowisku.- Na pewno trzeba przedstawić jasno, dlaczego to jest robione, jakie są cele, jakie będzie to miało skutki środowiskowe. Po drugiej stronie na pewno te protesty wynikają z niewiedzy, z obawy. Tak samo było z budową tunelu w Świnoujściu. Jak sobie przypomnimy, też były protesty ze strony niemieckiej. Nic nie wydarzyło się takiego strasznego, co było przewidywane. Trochę malowany diabeł na ścianie, jak mówi przysłowie i on jest nie taki straszny - oceniła konsul honorowa RFN w Szczecinie i podkreśla, że najwięcej konfliktów powstaje ze względu na brak komunikacji.Protestują nie tylko Niemcy, ale również mieszkańcy Świnoujścia. Prezydent miasta, Joanna Agatowska odwołała się od decyzji lokalizacyjnej, którą w kwietniu wydał wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski i zapowiedziała referendum w tej sprawie.Twierdzi, że nowa inwestycja powstaje bez udziału mieszkańców.