Ogrody na zamkowej skarpie nie powstaną, PiS chce odpowiedzi od marszałka [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

"Mamy dość działań opierających się tylko na obietnicach" - politycy Prawa i Sprawiedliwości uderzają w marszałka województwa zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza za "zamkową inwestycję" - czyli ogrody renesansowe, które mogą nigdy nie powstać.

Chodzi o północną skarpę od strony Trasy Zamkowej. Zielonym tarasom i alejkom plany pokrzyżowały tunele z czasów II wojny światowej. Złożyliśmy w tej sprawie interpelacje do sejmiku województwa zachodniopomorskiego - podkreśla wojewódzki radny Rafał Niburski.



- Od 2016 r. pan Marszałek mamił mieszkańców, że te ogrody powstaną. Powstawały piękne wizualizacje. Te wizualizacje obowiązują do dzisiaj, ponieważ żadnych nowych wizualizacji nikt jeszcze nie przedstawił. Kilka dni temu, i to też nieoficjalnie, bo pan marszałek o tym nie powiedział wprost, że tych ogrodów jednak nie będzie, ponieważ pojawiły się pewne trudności. Teraz okazało się, że przeszkadza bunkier - mówi Niburski.



Czekamy na wizualizację, którą ma dostarczyć nam wykonawca inwestycji - informuje rzeczniczka Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie Monika Adamowska.



I jak tylko będziemy mieli wizualizację to również Państwu, wszystkim mieszkańcom ją zaprezentujemy. Wykonawca zgodnie z zaleceniami ekspertów musi zaktualizować dokumentację i uwzględnić nowy projekt konstrukcji skarpy. Ten projekt musi uwzględniać przeprofilowanie skarpy, ale także odpowiednie jej zbrojenie i zagospodarowanie - tłumaczy Adamowska.



Pod skarpą północną Zamku odkryto około 270 metrów tuneli podziemnych.