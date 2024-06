Dzięki mieszkańcom w Kołobrzegu pojawią się nowe defibrylatory AED [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Znamy zwycięzców kołobrzeskiego budżetu obywatelskiego. Dzięki nim w mieście będzie nie tylko bezpieczniej, ale też bardziej estetycznie.

Mieszkańcy Kołobrzegu zdecydowali o podziale miliona złotych. Za te pieniądze uda się zrealizować dwa projekty, które zebrały najwięcej głosów. W dzielnicy zachodniej miasta powstanie nowa fontanna. W 28 lokalizacjach na terenie Kołobrzegu pojawią się również defibrylatory AED.



Remigiusz Jankowski z grupy „Paramedic” mówi, że promując swój projekt ratownicy podnosili świadomość mieszkańców dotyczącą ratowania życia.



- Przede wszystkim skupiliśmy się na pokazach w miejscach publicznych, np. targowisko miejskie w dni targowe, czy każde inne miejsce, które nam przyszło do głowy. Takie jedno spotkanie mieliśmy koło mola. Skupiliśmy się bardzo mocno na promocji internetowej, bo w tym roku osoby niepełnoletnie mogły głosować - mówi Jankowski.



Łącznie kołobrzeżanie oddali ponad 2000 głosów. Teraz przyszedł czas na urzędników, którzy muszą wprowadzić zwycięskie projekty do budżetu miasta, a następnie doprowadzić do ich realizacji.