Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych [ZDJĘCIA]

Fot. Aleksander Makowski [Radio Szczecin] Fot. Aleksander Makowski [Radio Szczecin] Fot. Aleksander Makowski [Radio Szczecin] Fot. Aleksander Makowski [Radio Szczecin]

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów koncentracyjnych odbyły się na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Pamięć o ofiarach jest częścią naszej tożsamości narodowej - powiedział, Krzysztof Męciński, dyrektor IPN w Szczecinie.



- Ten dzień, 14 czerwca został ustanowiony na pamiątkę pierwszego transportu do Auschwitz, gdzie 728 więźniów z Tarnowa zostało przewiezionych do obozu. Ten dzień uznajemy za początek funkcjonowania tej fabryki śmierci - powiedział dyr. Męciński.



- Nie powinna ta pamięć zaniknąć dlatego, że jest tyle książek, tyle informacji jest. Jak ktoś chce poznać historię tego okresu i tej strasznej wojny, to może uzupełnić sobie takie wiadomości, że głowa boli. Ale to też wszystko zależy od nas, starszych, jak my to robimy - podkreśliła jedna z uczestniczek.



- W tych czasach, w których żyjemy, widzimy, że agresja, napięcie, ksenofobia, brak tolerancji narasta. Boimy się i powinniśmy pamiętać o tym, co stało się w przeszłości właśnie z powodów takich uczuć - dodał Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski.



Hołd ofiarom obozów zagłady oddali członkowie ich rodzin i przedstawiciele IPN.

Kwiaty złożono również przy pomnikach wieźniów KL Stutthof w Policach oraz Męczeństwa Ofiar Obozów Koncentracyjnych w Trzeszczynie.



W 2006 roku Sejm Rzeczypospolitej ustalił 14 czerwca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych.