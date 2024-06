"Jest super", czyli mieszkańcy Świnoujścia rok po otwarciu tunelu

Niemal 4,5 mln - tyle pojazdów przejechało do środy przez świnoujski tunel. Od otwarcia drogi minął prawie rok.

Mieszkańcy Świnoujścia, choć przyznają, że na wyspach pojawiło się więcej samochodów, z tunelu bardzo się cieszą.- 56 lat czekałam na ten tunel - mówiła jedna z mieszkanek kurortu.- Wrażenia super. Sam jestem kierowcą i bardzo często korzystam, tak że jestem bardzo zadowolony i podejrzewam, że większość mieszkańców Świnoujścia również. - Szybka przeprawa, nie ma żadnego problemu z przejazdem, tak że jest super. - Przede wszystkim nie trzeba planować wyjazdu i spieszyć się na prom. To jest udogodnienie niesamowite - podkreślali mieszkańcy Świnoujścia.Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Paweł Szynkaruk przyznaje, że dzięki tunelowi między wyspami przemieszcza się o połowę więcej pojazdów niż wcześniej.- Przejechały 4 mln 464 tysiące kierowców, tak że lada dzień będziemy mieli 4,5 mln i myślę, że rok użytkowania zamkniemy liczbą 4,6 mln. To gigantyczna liczba, jeśli porównamy to z ok. 2,5 mln pojazdami, które przemieszczały się promami Bielik i Karsibór - wyjaśniał Szynkaruk.Tunel pod Świną został otwarty 30 czerwca 2023 roku.