Królewski taniec przed magistratem. Dzieci pożegnały przedszkole [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Sześciolatki ze szczecińskich przedszkoli zatańczyły Poloneza przed magistratem. To w ramach wydarzenia "Pierwszy dzienniczek ucznia".

Dziadkowie, rodzice i nauczyciele podziwiali wdzięk i grację dzieci, które pożegnały się z przedszkolem aby rozpocząć naukę w szkole. Wydarzeniu towarzyszyło dużo emocji.



- Jak znam Poloneza. To jest taniec w parze. Będę tańczyć z Marcelem. - Tańczyliśmy Poloneza, Mam na sobie spódniczkę i galową bluzkę. - To jest królewski taniec - mówiły dzieci.



- Super impreza dla dzieci, dla mnie, dla prababci. Zobaczymy jak dzieci, no na pewno pięknie. - Emocje przeogromne. Wzruszenie, radość, wszystko. - U synka mojego nie było przeżycia, jakoś podszedł do tego ze spokojem - mówili rodzice i najbliżsi dzieci.



Do tańca przystąpiła ponad setka dzieci z czterech szczecińskich publicznych placówek. Najmłodsi byli prowadzeni przez członków Zespołu Pieśni i Tańca Szczecinianie.