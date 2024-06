To u nas jest najpiękniejsza INSTAplaża!

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Początek sezonu przyniósł świnoujskiej plaży gros wyróżnień. To nie tylko odznaczenie Błękitną Flagą czy tytuł roku w rankingu magazynu Travelist, ale też miano INSTAplaży, czyli takiej, która jest idealna do zrobienia fotki na Instagram.

Z twierdzeniem, że plaża w Świnoujściu jest doskonałą do wypoczynku trudno dyskutować, o czym świadczą wszystkie wyróżnienia mówi Jarosław Jaz że świnoujskiego magistratu.



- Jeśli ktoś miał jakiekolwiek wątpliwości, co do jakości świnoujskiej plaży to teraz na pewno zmieni zdanie... Uznamskie kąpielisko po raz 19. z rzędu otrzymało wyróżnienie Błękitnej Flagi, co znalazło odzwierciedlenie w rankingu plaż magazynu "Travel". Internauci zdecydowali o wyborze świnoujskiej plaży, jako plaży roku, a oprócz tego zdobyliśmy tytuł najlepszej INSTAplaży, czyli miejsca, które świetnie wypada na zdjęciach publikowanych na portalu Instagram - dodaje Jaz.



Najlepszym sposobem, by sprawdzić, czy Instaplaża roku się sprawdza jest nic innego, jak zrobienie zdjęcia. - Fotki strzelamy i bardzo nam się podobają... To jest piękne miejsce, nasze ulubione. Moja żona robi tu świetne zdjęcia. - Na Insta też wstawiałam kiedyś zdjęcia stąd. - Robiliśmy dużo zdjęć tutaj i rzeczywiście jest najpiękniejsza - podkreślają turyści.



Ale zamiast słuchać, najlepiej zasadność wszystkich nagród i wyróżnień sprawdzić na własnej skórze.