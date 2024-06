W Świnoujściu trwa skuteczna walka z komarami. "Nie wiadomo jak, ale zniknęły"

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Lato bez komarów nad morzem? Choć trudno w to uwierzyć, tak jest w Świnoujściu.

Przynajmniej na razie, bo miasto prowadzi intensywne odymianie ulic i parków.



Co sezon nieodłącznym wyposażeniem nadmorskiego turysty i tubylca są środki przeciw komarom. W tym roku jest inaczej.



- Na początku miesiąca dokuczały. W tej chwili jest ok, zniknęły. Nie wiadomo jak, ale zniknęły. - Owszem dokuczały, ale już nie dokuczają. - W zeszłym roku też były, potem nie było komarów w ogóle, bez żadnej plagi - mówią mieszkańcy.



Rzecznik prezydenta Świnoujścia Jarosław Jaz przyznaje, że na terenie całego miasta trwa intensywne odkomarzanie.



- Do końca wakacji w Świnoujściu trwa odkomarzanie. Walka z uciążliwymi owadami prowadzona jest dwoma sposobami. Pierwszy to opryski, które stosujemy po godzinie 21:00, a drugi to odymianie. Odymiane są tereny zurbanizowane i rekreacyjne, czyli parki, zieleńce. Robione to jest z użyciem specjalnego środka chemicznego, przy odpowiednich warunkach atmosferycznych, czyli musi być bezwietrznie i nie może padać - tłumaczy Jaz.



Koszt odkomarzania w Świnoujściu to niemal pół miliona zł.