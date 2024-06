Nowy budynek komunalny powstanie w Policach

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Kolejny budynek komunalny powstanie przy ulicy Niedziałkowskiego w Policach - zapowiedział w trakcie ostatniej sesji burmistrz Krystian Kowalewski.

Dodał, że prace projektowe w tym zakresie już się rozpoczęły. - Chcielibyśmy wyłączać z budynki, które nie nadają się do użytkowania. Są kosztowne w modernizacjach. Ale żeby to uczynić, musimy wybudować kolejne budynki komunalne, żeby te sprawy porządkować. Najlepiej byłoby to sfinansować w taki sposób, jak został sfinansowany poprzedni budynek na ulicy Niedziałkowskiego. Mamy to na uwadze, mamy świadomość, że budownictwo komunalne jest bardzo drogie i całkowicie z własnych kosztów nie jesteśmy w stanie tego pokryć, dlatego finansowanie zewnętrzne wydaje się koniecznością.



Burmistrz Krystian Kowalewski rozważa także budowę kolejnych budynków komunalnych na ulicach Wróblewskiego i Siedleckiej w Policach.