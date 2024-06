Sobotnie zmiany w szczecińskiej komunikacji miejskiej

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Od soboty wstrzymany zostanie ruch tramwajowy w ciągu al. Powstańców Wielkopolskich oraz w al. Piastów.

To oznacza, że od pl. Szarych Szeregów w kierunku Pomorzan pasażerowie linii numer 11 i numer 12 będą musieli korzystać z zastępczej komunikacji autobusowej. Będzie to autobus linii numer 811.



- W pierwszych dwóch dniach będzie kursował między ul. Dobrzyńską a pl. Szarych Szeregów - przez ul. Budziszyńską, Powstańców Wielkopolskich, pl. Szyrockiego i pl. Kościuszki, a od 1 lipca między ul. Dobrzyńską a pl. Kościuszki - ale już objazdem - czyli Budziszyńską, Powstańców, Milczańską, Mieszka I, pl. Szyrockiego i dalej al. Piastów - zapowiada rzecznik prasowy spółki Tramwaje Szczecińskie, Wojciech Jachim.



W dni powszednie autobus ten będzie kursował z częstotliwością siedmiu-ośmiu minut, a w dni świąteczne - co 10 minut.