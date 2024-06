Dzień Psa w szczecińskim schronisku [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Zwiedzanie schroniska, spotkanie z organizacjami pro-zwierzęcymi i prelekcje dotyczące pomocy zwierzętom wolnożyjącym - między innymi te atrakcje czekały dziś na szczecinian podczas dnia otwartego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.

Ewa Mrugowska, kierowniczka placówki mówi, że wydarzenie jest dobrą okazją do promocji działalności schroniska.



- To są nasze obchody Dnia Psa, który wypada 1 lipca, ale 1 lipca wypada w poniedziałek, wiec mieszkańców zaprosiliśmy na sobotę. Tego dnia możecie zwiedzić schronisko, odwiedzić miejsca, które na co dzień są niedostępne. Jednocześnie przygotowaliśmy trochę atrakcji dla dzieci - zapowiedziała.



Wśród odwiedzających schronisko nie brakowało osób zdecydowanych na adopcję.



- Bardzo lubimy zwierzęta. Chcielibyśmy też się trochę rozejrzeć, bo sami jesteśmy w poszukiwaniu nowego przyjaciela. Może akurat tutaj jakiegoś znajdziemy, który nam będzie odpowiadał, ale też - któremu my będziemy odpowiadali. Głównie szukamy w rasie golden retriever, ale tak naprawdę - może być każdy piesek - mówili goście schroniska.



W ubiegłym roku placówkę przy ulicy Zwierzęcy Zakątek w Szczecinie odwiedziło 2 tysiące osób.