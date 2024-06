Nad wodą musi królować zdrowy rozsądek. WOPR o bezpieczeństwie

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Około 700 ratowników WOPR-u czuwa nad bezpieczeństwem plażowiczów na kąpieliskach w województwie zachodniopomorskim.

Wczoraj na niestrzeżonej plaży w Międzyzdrojach znaleziono w wodzie ciało 60-latka, pomimo reanimacji - mężczyzny nie udało się uratować. Natomiast na jeziorze Barlineckim trwa właśnie akcja poszukiwawcza.



Prezes zachodniopomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Apoloniusz Kurylczyk - apeluje o rozwagę i przypomina kilka ważnych zasad: - Sama dbałość o to bezpieczeństwo - zapinanie kamizelek, zabieranie dmuchanej boi, informowanie rodziny i świadków, o tym, że wchodzimy do wody i kiedy planujemy z niej wyjść. Ważne jest także nieprowokowanie ryzyka, czyli nie wchodzenie do wody po zażyciu substancji psychoaktywnych i nie wchodzenie po zmroku.



Jeżeli widzicie sytuacje zagrażające życiu lub zdrowiu nad wodą dzwońcie pod numer ratunkowy WOPR-u: 601 100 100.