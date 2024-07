Planując aktywne lato z psem pamiętajmy o częstym wypoczynku w cieniu. źródło: https://pixabay.com/pl/4085255/katerinavulcova/CC0 - domena publiczna

Zapas wody, spacery w cieniu i po trawie, a nie po asfalcie - to podstawowe zasady opieki nad czworonogiem w upalne dni. 1 lipca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Psa.

Z tej okazji reporter Radia Szczecin zapytał szczecinian jakie mają sposoby na to, by ich czworonożni podopieczni dobrze czuli się latem.



- Woda musi być, ale ona wody nie chce pić na dworze. Dopiero w domu pije. - Jeżeli idziemy w jakieś miejsce, gdzie wiadomo, że pies się zmęczy, to wziąć ze sobą butelkę z wodą i jakieś poidełko - instruowali.



Zdaniem behawiorystki i ekspertki zoopsychologii, Magdaleny Klimcewicz psy schładzają się ziejąc. Dlatego - w jej ocenie - zakładanie w upalne dni zbyt ciasnych kagańców nie jest wskazane.



- Dużo ludzi zakłada psom kagańce weterynaryjne. Niestety, one uniemożliwiają zianie. Niedobry kaganiec jest kagańcem fizjologicznym. Szeroko otwarty pysk, możliwość ziania, niekiedy nawet możliwość napicia się przez ten kaganiec... - dodała Klimcewicz.



