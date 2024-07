DK 11 pod Bobolicami nadal częściowo zamknięta

Nadal częściowo zamknięta jest droga krajowa nr 11 między Bobolicami a Szczecinkiem.

Wkrótce ruszy wykonywanie warstw bitumicznych na uszkodzonym odcinku DK11 na południe od Bobolic. Wykonawca #S11 #Bobolice-#Szczecinek odtworzył już nasyp i niższe warstwy konstrukcyjne drogi. Za kilka godzin ruch na DK11 powinien zostać przywrócony. pic.twitter.com/P3jO0y5tEg — GDDKiA Szczecin (@GDDKiA_Szczecin) July 4, 2024

Na wysokości miejscowości Pietrzykowo częściowo zapadła się jezdnia - mówi Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie.- Uszkodzona nawierzchnia jest w tej chwili rozbierana, są sprawdzane parametry gruntu znajdującego się poniżej tak, aby dokonać jak najszybszej naprawy i udrożnienia jezdni - wyjaśnia.Znane są już pierwsze prawdopodobne przyczyny zapadnięcia się jedni - informuje Grzeszczuk.- Było to prawdopodobnie spowodowane przez prace, które odbywały się w pobliżu, ponieważ w ramach budowy S11 były wykonywane wzmocnienia podłoża poprzez palowanie, co w tym wypadku doprowadziło do pojawienia się tych uszkodzeń - mówi przedstawiciel GDDKiA.Obecnie drogę krajową nr 11 w okolicach miejscowości Pietrzykowo mogą pokonywać - w ruchu wahadłowym - tylko samochody osobowe. Ciężarówki kierowane są objazdami. Utrudnienia w tej części krajowej jedenastki potrwają prawdopodobnie do niedzieli.