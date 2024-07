Włamanie, fałszywe recepty i narkotyki w mieszkaniu

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Włamali się do kont lekarzy i wystawili 89 fałszywych recept. Funkcjonariusze z pilskiej policji zatrzymali dwóch mężczyzn na terenie Warszawy i Szczecina.

19 i 21-latek po włamaniu się do bazy danych wystawili recepty na produkty lecznicze zawierające substancje psychoaktywne. W mieszkaniach mężczyzn znaleziono także 170 gramów marihuany, mefedronu, ecstasy i kokainy. Obaj 3 najbliższe miesiące spędzą w areszcie.



Za oszustwo i wprowadzenie do obrotu narkotyków grozi im 8 lat więzienia. Ponadto 19-latkowi przedstawiono zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków za co grozi 10 lat.