Savoir vivre na plaży. Uszanuj wypoczynek innych

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]

Wiele osób wybiera się dziś nad wodę - warto przypomnieć, że savoir vivre obowiązuje również na plaży.

Dobrze zachowywać się tak, aby nie przeszkadzać innym podczas wypoczynku, na przykład zwracać uwagę na sąsiadów, gdy otrzepujemy ręcznik z piasku.



- Oprócz tradycyjnego otrzepywania koców na sąsiadów czy biegania i ten piasek się przykleja do ciała, to już wiemy, że na to warto zwracać uwagę, choć warto też to przypominać. Zwróciłabym uwagę na telefony komórkowe, gdzie my korzystamy z tego telefonu na plaży, czyli nie dość, że prowadzimy głośne rozmowy, wideo rozmowy, nagrywamy dzieci, ludzi, którzy są w tle, słuchamy głośno muzyki... - wyliczała Ewa Brok, szkoleniowiec w zakresie savoir-vivre'u.



Savoir vivre – ogłada, dobre maniery, bon-ton, konwenans towarzyski, znajomość obowiązujących zwyczajów, form towarzyskich i reguł grzeczności funkcjonujących w danej grupie. Wyrażenie savoir-vivre pochodzi z języka francuskiego i jest złożeniem dwóch czasowników w formie bezokolicznika.