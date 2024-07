Historyczna linia na szczecińskich torach [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dla jednych nostalgiczna podróż w czasie, dla innych spotkanie z historią. W niedzielę w Szczecinie w swoją pierwszą tegoroczną trasę wyruszyła historyczna linia "0".

Na licznie zebranych mieszkańców i turystów czekały aż dwa wagony. Tramwaj startuje i kończy swój kurs na pętli "Potulicka" przemierzając historyczne centrum Szczecina. Byliśmy na miejscu i sprawdziliśmy, jak nowa linia przypadła do gustu pasażerom.



- Ja jestem urodzony w Szczecinie, ale przez wiele lat nie mieszkałem w Szczecinie. To będzie dla mnie okazja, żeby odświeżyć sobie pamięć i zobaczyć wszystkie stare kąty, które na pewno się w dużym stopniu zmieniły. Pamiętam stare tramwaje w Szczecinie. Jestem urodzony w 1957 roku tak że ja jeszcze pamiętam z tą wajchą - podkreśla rodowity mieszkaniec Szczecina.



Przede wszystkim chciałbym zobaczyć ten historyczny tramwaj, bo to się jedzie trochę inaczej na pewno niż takim zwykłym. Mama mi opowiadała, że kiedyś takim jeździła - mówi młody człowiek.



Jest to fajna atrakcja i liczę na dobrą zabawę, jak co roku. Myślę, że trasa jest bardzo dobra i jest co zobaczyć - dodaje kolejny pasażer.



Tramwaj planowo ma jeździć w każdą niedzielę do 25 sierpnia. Wyjątkiem będzie pierwszy weekend sierpnia, gdy do Szczecina zawitają żaglowce. Wtedy historyczna linia będzie kursować częściej.