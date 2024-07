Turystyka a komfort lokalsów. Ciemna strona wakacji...

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]

Sezon wakacyjny i wzmożona turystyka - jak wpływają na realne ceny i życie lokalsów? Na ten temat dyskutowali goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

W zeszłym roku Świnoujście odwiedziło 9 milionów turystów. Zastępca prezydenta miasta Roman Kucierski zaznacza, że choć turystyka jest kluczową gałęzią rozwoju Świnoujścia, to posiada też swoje ciemne strony.



- Takie ilości turystów powodują też pewne zakłócenie życia mieszkańców naszego Świnoujścia. Czy to jest zakłócanie tego porządku dziennego, jakieś skandale, czy to są jakieś zdewastowane przystanki komunikacji, porozwalane śmietniki, bójki i kradzieże... - podkreśli Kucierski.



Dr hab. Zbigniew Głąbiński z katedry turystyki i gospodarki przestrzennej Uniwersytetu Szczecińskiego zaznacza, że kluczowe dla poprawnego funkcjonowania turystyki są kreatywne rozwiązania.



- Podstawowa uciążliwość związana jest oczywiście z tym ruchem samochodowym czy w ogóle ruchem komunikacyjnym. Wybudowanie atrakcyjnych, dobrze położonych, dobrze skomunikowane parkingów "Park and Ride" - to jest właśnie rozwiązanie tej sytuacji - dodaje Głąbiński.



W ubiegły weekend w Barcelonie miał miejsce protest mieszkańców przeciwko masowej turystyce.