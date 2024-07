Upał, ale tylko chwilowy [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Tropikalna noc i deszczowy tydzień - taka pogoda czeka mieszkańców Zachodniopomorskiego w nadchodzących dniach.

Zapowiadane upały będą u nas jednodniowe - mówi Małgorzata Bachmatiuk z IMGW w Szczecinie. We wtorek na termometrach do 30 st. Celsjusza, a od środy w prognozie pojawia się deszcz.



- Jutro od godzin okołopołudniowych już zacznie nasuwać się strefa zachmurzenia na zachodnie krańce i po południu możemy się spodziewać intensywnych opadów deszczu, miejscami burz. To jest - tak jak to z burzami bywa - w jednym miejscu będzie się działo, mogą być silne opady deszczu, burze z gradem, a w innym przejdzie to bokiem, więc należy mieć to na uwadze - wyjaśnia Bachmatiuk.



Miejscami prognozowane są porywy wiatru do 120 km/h oraz intensywne opady deszczu do 50 mm.