Uwaga na kleszcze. Co zrobić, gdy zauważymy na ciele?

Kleszcz pospolity. Źródło fot.: www.pl.wikipedia.org/Makro Freak

Polują na nas w lasach i na łąkach a ich ugryzienie może skończyć się wielotygodniowym pobytem w szpitalu. Co zrobić, gdy na ciele zauważymy kleszcza?

Prof. Beata Wodecka z Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego przypomina, że trzeba kleszcza jak najszybciej usunąć z ciała.



- Dopiero właśnie cały ten proces żerowania pobudza bakterię do wędrówki przez cały organizm kleszcza i dostanie się do organizmu człowieka. Jeżeli kleszcza usuniemy w miarę szybciutko, to nic nam nie grozi - mówi prof. Wodecka.



Profesor dodaje, że objawy zakażenia mogą pojawić się dopiero po kilku miesiącach od ugryzienia. Szybszym sposobem na przewidzenie ryzyka jest zbadanie kleszcza.



- Pajęczaka można przynieść do Zakładu Higieny Weterynaryjnej ul. Ostrawickiej w Szczecinie - mówi kierownik zakładu Katarzyna Łapińska. - Ma być przechowywany w środowisku wilgotnym. Najlepiej jak będzie w jakimś woreczku foliowym z wacikiem nawilżoną wodą albo w plastikowym jakimś pojemniczku. Przechowywany w warunkach chłodniczych i jak najszybciej do nas dostarczony.



Na wyniki trzeba czekać około 7 dni a koszt pojedynczego badania to 80 złotych.