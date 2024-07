Zabytkowa wieża w Dąbiu do remontu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Liczy 75 metrów a jej mury pochodzą jeszcze z czasów średniowiecza. Wieża Kościoła Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w szczecińskim Dąbiu po latach doczekała się remontu.

Jak informuje proboszcz ks. Kazimierz Piasecki, ma on ruszyć już w poniedziałek.



- Wieża jest murowana, jedyna w zasadzie na Pomorzu Zachodnim. Odpryski były. Będzie uzupełnienie cegieł. Fugi będą stawiane na nowo. Krzyż na wieży też jest lekko przechylony - mówi ks. Piasecki.



Koszt remontu to 12 milionów a prace będą trwały do końca roku.