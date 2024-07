W Kołobrzegu trwa święto bursztynu [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Poławianie i przesiewanie bursztynu, a także warsztaty z tworzenia bursztynowej biżuterii - takie atrakcje czekają na kołobrzeskiej plaży. Trwają Światowe Dni Bursztynu.

Na plaży przy Kamiennym Szańcu króluje złoto Bałtyku. Święto bursztynu przyciąga zarówno miejscowych, jak i turystów. Każdy może spróbować swoich sił i samodzielnie wyłowić jantar z morskiego brzegu lub poszukiwać go z sitkiem na plaży.



Chętnych do udziału w zabawie nie brakuje: - Bardzo ciekawe zawody, fajna atrakcja dla dzieciaków. - Kiedy wytrzepie się piach, zostają tu same bursztyny...



A jak rozpoznać czy znaleziony przez nas okaz jest rzeczywiście złotem północy? Tłumaczy Kamil Staszczak z kołobrzeskiego Muzeum Bursztynu. - Najprostszym sposobem jest zabrać go do domu i wrzucić do wody z solą, jeżeli utrzymuje się na powierzchni to znaczy, że jest to bursztyn, a jak nie, to jest to plastik albo inny kamień. To najprostszy sposób - podkreśla Staszczak.



Światowe Dni Bursztynu w Kołobrzegu potrwają do niedzieli.