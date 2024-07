Protest przeciw odrzuceniu ustawy o dekryminalizacji aborcji [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Nie o taką Polskę walczyliśmy - głosiły transparenty na placu Adamowicza. Szczecinianie manifestowali sprzeciw wobec piątkowej decyzji Sejmu.

Przed weekendem posłowie różnicą trzech głosów odrzucili poprawkę o dekryminalizacji pomocy w aborcji do 12 tygodnia. To coś więcej niż rozczarowanie - zaznacza szczecińska aktywistka Monika "Pacyfka" Tichy.



- Niespełnione obietnice wyborcze to jest coś, do czego się przez dekady przyzwyczailiśmy. Tutaj nie chodzi o rzeczy typu podwyżki, o "ileś dla jakiejś grupy zawodowej", tylko najprościej w świecie: o nasze podstawowe prawa - argumentowała.



Przeciwko poprawce opowiedzieli się między innymi politycy PSL. Poseł KO, Grzegorz Napieralski zapowiedział rozmowy z koalicyjnymi sojusznikami.



- To, co wydarzyło się za rządów Prawa i Sprawiedliwości doprowadziło do tego, że kobiety w szpitalach umierają. Że podziemie aborcyjne ma się dobrze, a turystyka aborcyjna jeszcze lepiej - ocenił Napieralski.



Organizacje proaborcyjne zapowiedziały, że 23 lipca odbędzie się protest przed Sejmem w Warszawie.