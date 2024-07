Kołobrzeg gotowy na Sunrise

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Już w piątek Kołobrzeg ponownie stanie się polską stolicą muzyki elektronicznej. Przez cały weekend nad morzem królować będzie festiwal Sunrise.

Kilkadziesiąt tysięcy osób ma bawić się na terenie lotniska w kołobrzeskim Podczelu. Na miejscu już czekają na nich cztery sceny. Krzysztof Bartyzel, pomysłodawca imprezy mówi, że zagrają na nich największe polskie i zagraniczne gwiazdy.



- Dwadzieścia lat festiwalu Sunrise, trzy dni, myślę, że line up zadowoli wszystkich naszych uczestników. Największymi gwiazdami Armin van Buuren, James Hype, Boris Brejcha - mówi Bartyzel.



Niespodzianką z okazji 20-lecia imprezy ma być także występ kilkudziesięcioosobowej orkiestry, która wykona największe hity poprzednich edycji festiwalu. Do festiwalu przygotowane są również kołobrzeskie służby. Podkomisarz Karolina Seemann z Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu mówi, że miejscowi mundurowi mogą liczyć na wsparcie z regionu.



- To również policjanci, którzy wesprą nas w tych działaniach, a więc policjanci z Oddziałów Prewencji Policji w Szczecinie oraz Poznaniu, a także inni funkcjonariusze z wydziałów ruchu drogowego, z wydziału kryminalnego oraz dochodzeniowo-śledczego z garnizonu zachodniopomorskiego - mówi Seemann.



W związku z imprezą należy liczyć się ze wzmożonym ruchem na drodze krajowej nr 11 zarówno od strony Kołobrzegu jak i Ustronia Morskiego. Festiwal zakończy się w poniedziałkowy poranek.