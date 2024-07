Stargard będzie ocieplał mieszkania. Rusza program wsparcia

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Zamiast starych kopciuchów - nowe i ekologiczne piece instalowane w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie", który właśnie ruszył w Stargardzie.

Program, zaraz po formalnym ogłoszeniu, budzi duże zainteresowanie mieszkańców. Na wymianę pieców i docieplenie mieszkań miasto otrzymało blisko 7 mln 800 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wnioski o dofinansowanie przyjmowane są do końca sierpnia lub wyczerpania funduszy.



Piotr Mync, wiceprezydent Stargardu przyznaje, że po formalnym ogłoszeniu programu "urywają się" telefony od osób zainteresowanych "Ciepłym Mieszkaniem".



- A nawet już wpłynął jeden wniosek... Tutaj mamy do czynienia z różnymi adresatami, najemcy mieszkań komunalnych albo też właściciele oraz małe wspólnoty - podkreśla Mync.



Które oprócz wymiany pieca czy okien mogą liczyć na dofinansowanie docieplenia elewacji. Program premiuje też podłączenie budynku do sieci cieplnej. Miasto jest przygotowane na przyjęcie łącznie 106 wniosków.



- Zobaczymy jak to się ułoży. Jeśli chodzi o osoby fizyczne, to wysokość wsparcia zależna jest od dochodu na gospodarstwo domowe. Pompy cieplne są mile widziane czy piece na pelet - dodaje Mync.



W najbliższy czwartek zaplanowano spotkania z lokatorami i przedstawicielami małych wspólnot, które chcą skorzystać z programu.