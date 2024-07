Polski kierowca wyścigowy apeluje [WIDEO]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

W dniu św. Krzysztofa warto przypomnieć o bezpieczeństwie za kierownicą. Na szczecińskich drogach - według policyjnych statystyk - dochodzi do mniejszej liczby wypadków.

W analogicznym okresie - w ubiegłym roku było ich - 104, w tym - 92.



Mariusz Podkalicki, polski kierowca wyścigowy apeluje przede wszystkim o zachowanie koncentracji na drodze, co pozwoli na kolejne spadki w statystykach.



- Bezpieczny kierowca to przede wszystkim taki, który stosuje się do zasad związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Ważne, żeby przy prowadzeniu samochodu każdy kierowca był skoncentrowany - powiedział Podkalicki.



- Bezpieczeństwo na drogach jest priorytetem - dodają mieszkańcy Szczecina. - Bezpieczeństwo zależy od kierowców, od wszystkich uczestników ruchu. Bezpieczny kierowca to ten, który jeździ zgodnie z przepisami. Oprócz tego, że kierowca dostaje prawo jazdy, to powinien mieć odrobinę mózgu. Wszystko zależy od prędkości.



W całym ubiegłym roku na terenie Szczecina doszło do 242 wypadków, w których poszkodowanych zostało 269 osób, z czego 5 zginęło.