Będzie katalog z grafikami ze stargardzkiego MAH

Grafiki, jakie posiada Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie będą szerzej dostępne w formie katalogu, który ukaże się dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Założeniem projektu jest prezentacja kolekcji grafik zebranych przez muzeum od początku jego działalności w latach 60. XX wieku. W publikacji, oprócz katalogu zbiorów znajdą się również teksty szczegółowo omawiające kolekcję rycin.



Marcin Majewski, dyrektor stargardzkiego muzeum przyznaje, że celem projektu jest promocja na większą skalę zebranych zbiorów.



- Przede wszystkim są to zbiory dotyczące naszego miasta. Ale mamy też starsze grafiki związane z polskimi twórcami, które pokazują umocnienia, widoki miast także z terenu Rzeczpospolitej - powiedział.



Muzeum chce w ten sposób dotrzeć do większego grona odbiorców.



- Jest to związane z digitalizacją zbiorów. Te dwie treści: katalogowa jak i ta omawiająca sam zasób znajdą się w książce, która zostanie upubliczniona w grudniu roku bieżącego - zapowiedział.



Publikacja powstaje we współpracy z Muzeum Narodowym w Szczecinie.



Odrębnego katalogu doczekały się wcześniej zbiory kartograficzne, jakimi dysponuje stargardzkie muzeum.