Zdrowie w szkołach: jak najmniej leczyć, jak najwięcej zapobiegać

Będę prozdrowotne zmiany w polskich szkołach - zapowiada ministra zdrowia Barbara Nowacka. Członkini rządu pojawiła się na trwającym w Czaplinku festiwalu Pol'and'Rock.

Od września przyszłego roku w polskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych pojawi się nowy przedmiot. Będzie to Edukacja zdrowotna - mówi Nowacka.- Po to, żeby jak najmniej trzeba było leczyć, a jak najwięcej zapobiegać. Żeby dzieciaki wiedziały, jak wspomóc siebie w kryzysie psychicznym, żeby wiedziały co jeść, jak się ruszać, dlaczego się ruszać, dlaczego warto się szczepić, dlaczego trzeba się badać - mówi Nowacka.Ministra zdrowia na spotkaniu z Jurkiem Owsiakiem potwierdziła także wprowadzenie kursów z pierwszej pomocy dla klas 1-3.