Polskie żaglowce na podium The Tall Ships Races 2024 [ZDJĘCIA]

W klasie "A" zwyciężył STS Fryderyk Chopin. W klasie D laureatem został Dar Szczecina.

Łącznie wręczonych zostało 29 nagród, w tym te najważniejsze – zwycięskie.

Klasa A – Fryderyk Chopin, Polska

Klasa B – Rupel, Belgia

Klasa C – Helena, Finlandia

Klasa D – Dar Szczecina, Polska

- Jesteśmy z Fryderyka Chopina. No i jak się to udało? No, siłą tych rąk! Nie było łatwo. Każdy wyścig był zupełnie inny. W każdym wyścigu były zupełnie inne wyzwania: od flauty po sztormy. Ale - udało się! - cieszyły się żeglarki.- Pierwsze miejsce w wyścigu trzecim w klasie "D". Pierwsze miejsce w klasie D overall i za paradę załóg - dodał żeglarz z Daru Szczecina.Specjalną nagrodę dla załogi za najciekawszy występ podczas parady otrzymał Dar Szczecina, a najbardziej przyjazną załogą zostali wybrani żeglarze z Fryderyka Chopina.